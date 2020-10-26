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Общество
26 октября 2020, 16:51

В Екатеринбурге перевели на дистант спортивные секции

ограничение

Ограничение будет действовать во время школьных каникул - с 26 октября по 5 ноября. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге отменены все спортивные мероприятия, которые проходят в учреждениях, подведомственных городскому управлению по физкультуре и спорту. Ограничение будет действовать с 26 октября по 5 ноября.

Документ об ограничении проведения мероприятий, подписанный начальником управления Людмилой Фитиной, был разослан руководителям муниципальных учреждений. Он имеется в распоряжении «Областной газеты».

Фото: документ

Помимо отмены спортивных мероприятий, на эти же даты введён запрет на участие тренеров и детей-спортсменов в спортивных и физкультурных мероприятиях, проводимых за пределами Свердловской области. Кроме того, с 26 октября по 5 ноября все тренировки юных спортсменов и обучающихся будут проходить дистанционно.

Напомним, что с 26 октября большинство свердловских школ ушли на каникулы. Сколько продлится отдых школьников и смогут ли они по завершении каникул вернуться к очному формату обучения, пока не известно.

Добавим также, что сегодня в регионе ожидается новый указ губернатор Свердловской области Евгения Куйвашева о продлении режима ограничений. Две недели назад, 12 октября,режим повышенной готовности из-за коронавируса был продлён до сегодняшнего дня, 26 октября.

Областная газета Свердловской области

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