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26 октября 2020, 17:22

Парк «Уральских авиалиний» пополнился юбилейным Airbus А321

Airbus А321 стал юбилейным, 50-м по счёту.

Airbus А321 стал юбилейным, 50-м по счёту. Фото: пресс-служба аваикомпании

Воздушный флот авиакомпании «Уральские авиалинии» пополнился новым самолётом. Airbus А321 стал юбилейным, 50-м по счёту.

Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, воздушное судно с бортовым номером VP-BVF прибыло в Екатеринбург из Вьетнама. На данный момент лайнер уже готов перевозить первых пассажиров. Самолёт выполнен в одноклассной компоновке и рассчитан на 220 мест экономического класса.

Первый рейс юбилейный борт совершит 30 октября по маршруту Екатеринбург - Симферополь.

В настоящий момент «Уральские авиалинии» эксплуатируют 50 авиалайнеров европейского концерна Airbus, среди которых 45 самолётов линейки Airbus А320ceo и пять лайнеров новой линейки Airbus А320neo.

Областная газета Свердловской области

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