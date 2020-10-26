Евгений Куйвашев ограничил посещение спортивных мероприятий и продлил самоизоляцию

Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничений в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, все спортивные мероприятия, проводимые на объектах физкультуры закрытого типа, будут проходить без зрителей.

Согласно указу 589-УГ, культурные мероприятия в спортивных сооружениях, официальные мероприятия, организованные госорганами, и физкультурные мероприятия на открытых площадках будут проводиться с 50-процентной заполняемостью от максимальной вместимости объектов.

Кроме того, новым документом губернатор Свердловской области продлил ещё на две недели режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и уральцев с хроническими заболеваниями. Ограничения для этих категорий граждан продлятся по 9 ноября.

Документ вступает в силу с 27 октября.

Публикуем полный текст документа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, последний раз Евгений Куйвашев продлевал действие особого режима не территории Среднего Урала 12 октября.