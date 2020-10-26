Усиление особого режима и предупреждение МЧС о непогоде в Свердловской области: главные новости

27 октября на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 27 м/с и снегопад, а на дорогах может образоваться гололёд и гололедица. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Указ губернатора Свердловской области об усилении особого режима по коронавирусу, заявление Владимира Путина о сотрудничестве в условиях прекращения действия Договора о ракетах средней и малой дальности и предупреждение МЧС о снегопаде и ветре с порывами до 27 м/c на Среднем Урале - главное к этому часу.

Евгений Куйвашев подписал новый указ об усилении ограничений по коронавирусу в Свердловской области. Согласно документу, режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями продлевается до 9 ноября, а спортивные мероприятия, проводимые на объектах физкультуры закрытого типа, будут проходить без зрителей. Кроме того, глава региона рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.

Свердловское МЧС третий день подряд продлевает предупреждение о непогоде. Так, 27 октября на Среднем Урале ожидается шквалистый ветер с порывами до 27 м/с и снегопад, а на дорогах может образоваться гололёд и гололедица.

Президент России Владимир Путин сделал заявление о шагах, необходимых для сохранения безопасности государств в условиях прекращения действия ДРСМД. В частности, глава государства заявил, что Россия откажется размещать в Европе вооружение, которое было запрещено по Договору РСМД, если НАТО поступит аналогичным образом.

Сегодня стало известно, что ожидаемая многими уральцами Встреча выпускников КВН, которая должна была пройти в Екатеринбурге в начале осени 2020 года, перенесена на 2021 год. Подробности читайте здесь.