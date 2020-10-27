Доброе утро, дорогие читатели!
В Екатеринбурге застраивают промышленные территории. Где появятся новые жилые комплексы, и безопасно ли жить на месте бывшего завода?
Учёные из Екатеринбурга стали лауреатами премии правительства России. Уральцы отмечены за достижения в области иммунологии и физиологии.
Российский писатель, литературный критик и музыкант Роман Сенчин вместе с нами оценил новый номер журнала «Урал».
Федеральный Минздрав проверит службу скорой помощи в уральской столице. А в Нижнем Тагиле скорая переходит на аутсорсинг.
Сюжет
«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».