Жильё на месте заводов, уральские учёные на пъедестале и проверка служб скорой помощи – самое интересное в номере от 26 октября 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели!

В Екатеринбурге застраивают промышленные территории. Где появятся новые жилые комплексы, и безопасно ли жить на месте бывшего завода?

Учёные из Екатеринбурга стали лауреатами премии правительства России. Уральцы отмечены за достижения в области иммунологии и физиологии.

Российский писатель, литературный критик и музыкант Роман Сенчин вместе с нами оценил новый номер журнала «Урал».

Федеральный Минздрав проверит службу скорой помощи в уральской столице. А в Нижнем Тагиле скорая переходит на аутсорсинг.