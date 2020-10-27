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27 октября 2020, 16:42

Подписан указ о проведении в Свердловской области мероприятий в День памяти и скорби

Минуту молчания 22 июня перенесли на более позднее время.

Минуту молчания 22 июня перенесли на более позднее время. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о проведении в регионе мероприятий в День памяти и скорби — день начала Великой Отечественной войны. Минуту молчания 22 июня перенесли на более позднее время.

Соответствующий указ главы региона будет опубликован в завтрашнем номере «Областной газеты».

«Установить проведение в Свердловской области Минуты молчания ежегодно 22 июня в 14:15 по местному времени», - говорится в тексте документа.

Министерству общественной безопасности региона на время Минуты молчания поручено обеспечить включение электросирен автоматизированной системы централизованного оповещения. Также локальные системы оповещения зазвучат на предприятиях в муниципалитетах.

Кроме того, департаменту внутренней политики поручено организовать проведение ежегодно 22 июня торжественно-траурной церемонии возложения цветов к Вечному огню на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Цветы возложат и к другим мемориальным сооружениям и объектам, увековечивающим память погибших при защите Отечества.

О проведении Минуты молчания 22 июня жителей региона оповестят в общественном транспорте.

Добавим, предыдущий указ главы региона «О проведении на территории Свердловской области Минуты памяти в в День памяти и скорби» от 20 июня 2015 года был признан утратившим силу. В том документе проведение Минуты молчания было назначено на 12:00.

Областная газета Свердловской области

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