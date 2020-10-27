Житель Богдановича спас ребёнка, выпавшего из окна

Скриншот телеканала "ТВ-Богданович".

Богдановичский предприниматель Дмитрий Балабан спас жизнь полуторагодовалому мальчику, выпавшему из окна квартиры на пятом этаже – мужчина чудом успел поймать малыша. О героическом поступке стало известно благодаря телеканалу «ТВ-Богданович».

Как рассказали наши коллеги, об инциденте сообщила подписчица в официальной группе телеканала в соцсети. Журналисты обратились в местный отдел полиции – там информации подтвердили. Оказалось, Дмитрий вместе с напарником демонтировал баннер у многоквартирного дома на улице Степана Разина, когда заметил в окне ребёнка. Мужчины закричали: «Давай назад, назад!», но мальчик отпустил раму и сорвался вниз. Всё заняло доли секунды.

Ни малыш, ни его спаситель не пострадали, но чтобы убедиться, что с малышом действительно всё в порядке, его доставили в центральную районную больницу.

Семья, в которой растёт мальчик, благополучная, на учёте в подразделении по делам несовершеннолетних не состоит. Поэтому сотрудники правопорядка ограничились профилактической беседой с родителями, посоветовав установить на окнах детские замки или вообще убрать ручки, чтобы ситуация не повторилась.

В пресс-службе администрации города сообщили, что знают о произошедшем и собираются ходатайствовать о представлении Дмитрия к государственной награде.

– Формируется пакет документов, который будет направлен на согласование губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и полномочному представителю Президента России в УрФО Николаю Цуканову, а затем – Президенту страны Владимиру Путину, – пояснили в мэрии.

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