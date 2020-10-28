Юбилей дирижёра Дмитрия Лисса, ситуация с пневмонией глазами врачей и уход Ильи Захарова из мэрии Екатеринбурга – самое интересное в номере от 27 октября 2020 года

Доброе утро, дорогие читатели!

Дирижёру Уральского академического филармонического оркестра Дмитрию Лиссу присвоено звание Почётного гражданина Свердловской области. Известный музыкант отмечает 60-летие – поздравляем!

Главный пульмонолог Свердловской области Игорь Лещенко внёс ясность в ситуацию с пневмонией и объяснил, кому и когда нужно делать КТ лёгких.

Руководитель аппарата екатеринбургской мэрии Илья Захаров займёт пост руководителя Центра управления регионом. Приказ о его назначении будет подписан на днях. Захаров будет заниматься сбором и обработкой всех обращений жителей к органам власти.