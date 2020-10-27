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27 октября 2020, 20:30

Введение масочного режима в России и последствия непогоды на Среднем Урале: главное к этому часу

Мужчина в маске

Очередная вечерняя подборка самых интересных и важных новостей уходящего дня. Фото: Галина Соловьёва.

Добрый вечер! Очередная вечерняя подборка самых интересных и важных новостей уходящего дня.

Глава Роспотребнадзора, главный государственный санврач страны Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за COVID-19. В частности, ведомство обязывает россиян носить маски в общественных местах, а также рекомендует прекратить деятельность развлекательных заведений и объектов общепита в период с 23:00 до 6:00.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отреагировал на документ надзорного ведомства в этот же день - он сообщил, что власти региона прорабатывают новый указ об ограничительных мерах по коронавирусу, соответствующий рекомендациям Роспотребнадзора. Также глава Среднего Урала рекомендовал установить в такси, кафе и ресторанах прозрачные защитные экраны.

Непогода, о которой днём ранее предупреждали уральские синоптики и МЧС, принесла с собой больше неприятных последствий, чем ожидалось. Утром в екатеринбургском аэропорту Кольцово были отменены или задерживались около 10 рейсов. Это коснулось и железнодорожного движения в регионе - из-за обрыва линии электропередачи задержались 16 поездов. Кроме того, из-за сильных порывов ветра и налипающего на провода мокрого снега почти 5 тыс. свердловчан остались без электричества. Электроснабжения временно лишились жители 17 населённых пунктов в Каменском, Сысертском, Богдановичском и Белоярском городских округах.

Депутаты Госдумы окончательно приняли проект закона о Правительстве РФ. В документе прописан новый порядок назначения премьер-министра, его заместителей и федеральных министров, условия для отставки кабмина и роспуска Госдумы, а также обязанности Правительства. Подробности читайте здесь.

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Областная газета Свердловской области

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