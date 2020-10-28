Президент России подписал закон о продлении автоматического начисления выплат на детей

Срок автоматического начисления пособий продлевается до 1 марта 2021 года. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении автоматического начисления ежемесячных выплат на первого или второго ребёнка в возрасте до трёх лет. Мера будет действовать ещё в течение нескольких месяцев.

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В тексте отмечается, что период автоматического начисления пособий, установленный ранее с 1 апреля по 1 октября 2020 года, продлевается до 1 марта 2021 года.

В это время выплаты на детей, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продолжат начисляться россиянам автоматически, подавать заявления для их получения не придётся. Это делается для того, чтобы минимизировать контакты между людьми во время пандемии коронавируса.

Напомним, как сообщала «Областная газета», на прошлой неделе данный закон был одобрен Советом Федерации.