В Екатеринбурге приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции

Приставы опечатали газозаправочную станцию на Студенческой. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность газозаправочной станции, расположенной на улице Студенческая, 1. Она работала нелегально.

Запрет на осуществление деятельности заправки был наложен по иску прокурора. Судебные приставы возбудили в отношении нарушителя исполнительное производство. Однако в добровольный срок нарушение не было устранено: заправочная станция продолжала работать.

В связи с этим её деятельность была приостановлена принудительно. Приставы опечатали заправочную колонку и трубу, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.