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28 октября 2020, 13:37

В Екатеринбурге приостановили деятельность незаконной газозаправочной станции

газозаправочная станция

Приставы опечатали газозаправочную станцию на Студенческой. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

В Екатеринбурге судебные приставы приостановили деятельность газозаправочной станции, расположенной на улице Студенческая, 1. Она работала нелегально.

Запрет на осуществление деятельности заправки был наложен по иску прокурора. Судебные приставы возбудили в отношении нарушителя исполнительное производство. Однако в добровольный срок нарушение не было устранено: заправочная станция продолжала работать.

В связи с этим её деятельность была приостановлена принудительно. Приставы опечатали заправочную колонку и трубу, сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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