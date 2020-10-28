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28 октября 2020, 15:00

Минтруд РФ утвердил список 50 самых востребованных профессий

Агроном

Одними из наиболее востребованных специалистов в России являются агрономы. Фото: Галина Соловьёва.

Министерство труда и социальной защиты РФ утвердило список наиболее востребованных профессий на рынке труда и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования. Перечень состоит из 50 позиций.

Согласно документу, в число наиболее востребованных специалистов попали агрономы, ветеринарные фельдшеры, графические дизайнеры, специалисты по изготовлению мебели, мастера по обслуживанию и ремонту автомобилей, повара, сварщики, операторы беспилотников, IT-специалисты самых разных направлений, фельдшеры, фармацевты и электромонтёры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому все россияне, потерявшие работу из-за пандемии коронавируса, смогут пройти бесплатное переобучение с возможностью дальнейшего трудоустройства. На эти цели выделено почти три миллиарда рублей. Заявки подаются через портал "Работа в России". Сроки переобучения определены до декабря 2020 года.

Делимся полным текстом приказа, опубликованного в официальном Telegram-канале Минпросвещения РФ "Большая перемена".

Фото: Telegram-канал "Большая перемена РФ"

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Областная газета Свердловской области

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