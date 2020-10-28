Правительство выделит субъектам РФ 10 миллиардов на закупку масок и тестов на COVID-19. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин на совещании с членами Правительства поручил выделить регионам 10 млрд рублей на закупку тестов на коронавирус и средств индивидуальной защиты. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что кабмин примет соответствующее решение 29 октября.

"Деньги на это дело мы найдём и в резервном фонде, и в рамках тех средств, которые у нас предусмотрены для оказания поддержки субъектов РФ в виде дотаций на сбалансированность регионов", - передаёт слова главы Минфина ТАСС.

Он подчеркнул, что поддержка регионов в период распространения COVID-19 является одной из приоритетных задач кабмина, поэтому поставленная главой государства задача будет выполнена. Решение о выделении средств будет принято на заседании Правительства в четверг, 29 октября.

В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что главам регионов поручено отчитаться перед Минздравом РФ о наличии лекарственных средств. Данные будут переданы в Минпромторг, которому будет необходимо организовать работу с производителями и проконтролировать организацию соответствующего производства, исходя из потребностей субъектов РФ.

Напомним, 26 октября глава Роспотребнадзора, главный государственный санврач страны Анна Попова подписала постановление с рекомендациями по усилению ограничительных мер, введённых из-за COVID-19. В частности, ведомство обязывает россиян носить маски в общественных местах, а также рекомендует прекратить деятельность развлекательных заведений и объектов общепита в период с 23:00 до 6:00.

Добавим, что за последние сутки в России зарегистрировали 16 202 новых пациентов с коронавирусом. За всё время пандемии COVID-19 в стране подхватили 1 563 976 человек.

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