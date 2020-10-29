Сенсационные доплаты педагогам, оползень в Байкаловском районе и совет по культуре при президенте РФ – самое интересное в номере «Областной газеты» от 28 октября 2020 года

Пример для подражания: впервые в регионе педагоги получат допвыплаты от предприятий за работу в период пандемии. Такое решение уже принято в двух уральских городах – Верхней и Нижней Салде.

Оползень в Верхней Иленке начнут ликвидировать со следующей недели. Как рассказали местные власти, его засыплют землей.

Совет по культуре при президенте РФ – что пообещал глава государства работникам культуры?