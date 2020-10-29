Пример для подражания: впервые в регионе педагоги получат допвыплаты от предприятий за работу в период пандемии. Такое решение уже принято в двух уральских городах – Верхней и Нижней Салде.
Оползень в Верхней Иленке начнут ликвидировать со следующей недели. Как рассказали местные власти, его засыплют землей.
Совет по культуре при президенте РФ – что пообещал глава государства работникам культуры?
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».