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Общество
29 октября 2020, 06:00

Сенсационные доплаты педагогам, оползень в Байкаловском районе и совет по культуре при президенте РФ – самое интересное в номере «Областной газеты» от 28 октября 2020 года

Пример для подражания: впервые в регионе педагоги получат допвыплаты от предприятий за работу в период пандемии. Такое решение уже принято в двух уральских городах – Верхней и Нижней Салде.

Оползень в Верхней Иленке начнут ликвидировать со следующей недели. Как рассказали местные власти, его засыплют землей.

Совет по культуре при президенте РФ – что пообещал глава государства работникам культуры?

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