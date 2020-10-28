Ограничение работы общепита ночью на Среднем Урале и рекорд суточной смертности от COVID-19 в России: главные новости

Евгений Куйвашев предписал оборудовать кафе, рестораны и автомобили такси прозрачными защитными экранами. Фото: Павел Ворожцов.

Указ губернатора Свердловской области об усилении ограничений по коронавирусу, рекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19 в России и новый арт-объект в Екатеринбурге - делимся главными новостями к этому часу.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых ограничений, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор запретил осуществлять работу по организации общепита и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 6:00. Также он предписал оборудовать кафе, рестораны и автомобили такси прозрачными защитными экранами.

В России зафиксирован суточный рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19. За прошедшие 24 часа скончались 346 человек с подтверждённым коронавирусом, при этом число новых инфицированных россиян снижается второй день подряд - сегодня сообщалось о 16 202 случаях заражения.

Екатеринбург украсил новый арт-объект, расположенный на набережной Исети возле Театра драмы - "Поющий камень". Работа екатеринбургского скульптора монументалиста Даниила Гильдермана представляет собой белый мраморный массив весом в 2,5 тонны, напоминающий очертаниями треугольную призму со сквозным порталом посередине.

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего главу города Евгения Тефтелева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей. Подробности читайте здесь.