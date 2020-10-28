Темы дня

Общество
28 октября 2020, 20:40

Ограничение работы общепита ночью на Среднем Урале и рекорд суточной смертности от COVID-19 в России: главные новости

Ресторан

Евгений Куйвашев предписал оборудовать кафе, рестораны и автомобили такси прозрачными защитными экранами. Фото: Павел Ворожцов.

Указ губернатора Свердловской области об усилении ограничений по коронавирусу, рекорд по суточной смертности пациентов с COVID-19 в России и новый арт-объект в Екатеринбурге - делимся главными новостями к этому часу.

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о введении новых ограничений, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Губернатор запретил осуществлять работу по организации общепита и проведению зрелищно-развлекательных мероприятий в период с 23:00 до 6:00. Также он предписал оборудовать кафе, рестораны и автомобили такси прозрачными защитными экранами.

В России зафиксирован суточный рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19. За прошедшие 24 часа скончались 346 человек с подтверждённым коронавирусом, при этом число новых инфицированных россиян снижается второй день подряд - сегодня сообщалось о 16 202 случаях заражения.

Екатеринбург украсил новый арт-объект, расположенный на набережной Исети возле Театра драмы - "Поющий камень". Работа екатеринбургского скульптора монументалиста Даниила Гильдермана представляет собой белый мраморный массив весом в 2,5 тонны, напоминающий очертаниями треугольную призму со сквозным порталом посередине.

Центральный районный суд Челябинска признал бывшего главу города Евгения Тефтелева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"). Его приговорили к трём годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 37,5 млн рублей. Подробности читайте здесь.

Сюжет

Самые важные новости к этому часу
Публикуем подборку самых значимых и интересных событий.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.10.2020, 19:49 / Общество
Автопарк Краснотурьинской и Североуральской больниц пополнился тремя новыми машинами скорой помощи
28.10.2020, 18:51 / Культура
Кабмин выделит на поддержку российских кинотеатров более 4 миллиардов
28.10.2020, 17:58 / Общество
Татьяна Голикова рассказала об осложнении ситуации с коронавирусом
28.10.2020, 17:29 / Общество
Евгений Куйвашев запретил проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общепита в ночное время
28.10.2020, 17:13 / Общество
Правительство выделит субъектам РФ 10 миллиардов на закупку масок и тестов на COVID-19