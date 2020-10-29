Утверждён состав правительственной комиссии по русскому языку

Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. Фото: Владимир Мартьянов.

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав правительственной комиссии по русскому языку. Председателем комиссии назначен министр просвещения России Сергей Кравцов.

Заместителями председателя стали ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

Всего в состав комиссии вошли 43 человека, в том числе руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов, ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов, директор Института русского языка им. Виноградова Мария Каленчук, ректор Государственного института русского языка им. Пушкина Маргарита Русецкая, а также заместители министров, представители некоторых других вузов, учёные, преподаватели и журналисты.

Напомним, о создании правительственной комиссии по русскому языку было объявлено в августе. Как писала ранее "Областная газета", комиссия займётся, в частности, разработкой концепции государственной языковой политики. Заседания будут проходить как минимум два раза в год.

Полный текст распоряжения об утверждении состава комиссии, опубликованного на сайте кабмина, представлен ниже.