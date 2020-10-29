Отдалённые свердловские муниципалитеты проверили на готовность к переписи населения

В четырёх территориях она стартует уже на следующей неделе. Фото: Алексей Кунилов.

Заместитель губернатора Свердловской области Олег Чемезов проверил готовность отдалённых и труднодоступных территорий региона к проведению Всероссийской переписи населения. В четырёх территориях она стартует уже на следующей неделе.

В Ивдельском и Тугулымском городских округах, Махнёвском муниципальном образовании и Байкаловском районе перепись пройдёт в ноябре и декабре. В ней примут участие 29 населённых пунктов, в которых проживают 1 073 человека.

Главы этих муниципальных образований рассказали о готовности к переписи: все переписные участки оборудованы, адресное хозяйство приведено в порядок. Также здесь отремонтировано уличное освещение, решён вопрос с транспортом и определены переписчики.

В целях соблюдения санитарно-эпидемических требований, переписчики будут проводить опрос в средствах индивидуальной защиты. Планируется, что опросный лист они будут заполнять самостоятельно со слов опрашиваемого, а сам опрос будет проводиться с соблюдением социальной дистанции.

Отмечается, что перепись в отдалённых территориях позволит в том числе уточнить количество манси, проживающих на этих территориях.

«Прошу провести предварительную работу с представителями манси по участию в переписи, поскольку на нас лежит большая ответственность по сохранению этого малочисленного народа и обеспечению его самобытности», – приводит слова Олега Чемезова департамент инфомполитики региона.