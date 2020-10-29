Роспотребнадзор призвал свердловские предприятия отказаться от корпоративов

Столы в залах необходимо размещать с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. Фото: Павел Ворожцов

Санитарные врачи призвали предприятия Свердловской области отказаться от проведения корпоративных банкетов. В региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили, какие меры необходимо предпринять заведениям общественного питания и посетителям для профилактики новой коронавирусной инфекции.

Согласно памятке, опубликованной на сайте ведомства, организации общественного питания должны обеспечить ежедневный «входной фильтр» перед началом рабочей смены. В том числе необходимо измерять температуру у работников. Сотрудники с признаками респираторного заболевания на рабочее место допускаться не должны. Также на входе необходимо организовать места обработки рук кожными антисептиками или дезинфицирующими салфетками.

Весь персонал должен быть обеспечен дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами и запасом одноразовых или многоразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены). Маски необходимо менять как минимум раз в три часа.

Заведениям необходимо обеспечить запас моющих и дезинфицирующих средств, масок и перчаток не менее чем на пять дней. В помещениях с постоянным нахождением работников должны применяться устройства для обеззараживания воздуха. По возможности помещения следует проветривать каждые два часа.

Использованные маски необходимо утилизировать централизованно: перед тем как выбросить в контейнеры для сбора отходов, их следует герметично упаковывать в два полиэтиленовых пакета.

Места общественного пользования должны быть оборудованы умывальниками с мылом и дозатором для обработки рук кожными антисептиками. Влажная уборка служебных помещений и мест общественного пользования должна проводиться с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия. Каждые 2 - 4 часа следует проводить дезинфекцию всех контактных поверхностей.

Кроме того, столы в залах необходимо размещать с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 м. Количество одновременно используемой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации. Использование посуды с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированной и с поврежденной эмалью не допускается.

Помимо этого, организации общественного питания рекомендуется оснастить современными посудомоечными машинами с дезинфицирующим эффектом для механизированного мытья посуды и столовых приборов. При отсутствии посудомоечной машины мытьё посуды осуществляется ручным способом с обработкой всей столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений по коронавирусу. В частности, глава региона запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток.

Отдельно в документе прописана необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Собственникам организаций общепита предписано оснастить рабочие и посадочные места защитными экранами и перегородками. Каких либо технических характеристик для перегородок не приводится.

В свою очередь, посетителям предприятий общественного питания рекомендуется надевать маску, которая должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров.

«Старайтесь не касаться поверхностей маски при её снятии, если вы её коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Не используйте вторично одноразовую маску. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы», - говорится в памятке санитарных врачей.

Также посетителям советуют соблюдать гигиену рук. Если нет возможности помыть руки с мылом, можно воспользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками.