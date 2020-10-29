Дефицит бюджета Свердловской области вырастет до 40,6 млрд рублей

Формируя проект бюджета области, власти рассчитывали, что восстановление экономической активности произойдёт в следующем году Фото: Павел Ворожцов

Правительство Свердловской области одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022–2023 годов. Не смотря на то, что доходы сократились, урезать расходы власти не планируют.

Расходы на следующий год должны составить 299,7 млрд рублей. При этом ситуация в экономике, как рассказала заместитель губернатора и министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, сильно повлияет на доходную часть, она сократилась на 20 млрд и составит 259,1 млрд рублей. То есть предполагается, что дефицит будет более 40,6 млрд рублей. Для сравнения, когда бюджет принимался в прошлом году, дефицит был заложен в размере 29,4 млрд рублей.

Основным источникам дохода станет НДФЛ (82 млрд рублей, более 70 процентов всей доходной базы). Также существенны вклад в бюджет вносит налог на имущество организаций (около 21 млрд рублей) и акцизы (примерно 20 млрд рублей).

Кстати Объём выпадающих доходов из бюджета области из-за введения меры поддержки бизнеса в кризис составит 6 млрд рублей. Из них 3 млрд из-за федеральных льгот и столько же – из-за региональных.

Впрочем, несмотря на сложный 2020 год, от большинства планов власти отказываться не будут. Так, в новом документе предусмотрены средства на реализацию национальных проектов, проведение Универсиады, подготовку к 300-летию Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Кроме того, бюджет, несмотря на кризис, остаётся социально ориентированным – это строительство социальных объектов, меры по созданию комфортной городской среды, повышение социальных выплат. Галина Кулаченко пояснила: некоторые средства будут перераспределяться между статьями расходов, но существенного сокращения трат нет.

– Предусматривается индексация всех социальных выплат – за исключением расходов на аппарат управления. Заработная плата чиновников в Свердловской области в 2021 году не будет проиндексирована. Более того – фонды заработной платы министерств и ведомств сокращаются на 3 процента, – обозначила министр.

Рассмотрение законопроекта в первом чтении в Законодательном собрании Свердловской области запланировано 17 ноября. Ознакомиться с документом можно будет после того, как он поступит в Заксобрание на сайте zsso.ru (раздел «Правотворчество – Проекты законов Свердловской области на рассмотрении»).

Куда пойдут деньги? Как сообщают в Департаменте информационной политики Свердловской области, 60 процентов бюджета на 2021 год пойдут на решение социальных вопросов. Из них будет выделено: на образование – 77,2 млрд рублей

на социальную политику – 81,2 млрд рублей

на здравоохранение – 26,2 млрд рублей

на физическую культуру и спорт – 12,9 млрд рублей

на культуру – 3 млрд рублей

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».