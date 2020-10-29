Свердловские власти рассказали, какими должны быть перегородки в ресторанах и такси

В профильных министерствах объяснили, какими должны быть эти защитные экраны и для чего они нужны. Фото: Галина Соловьева.

Свердловские власти дали разъяснение по реализации указа главы региона, который предписывает устанавливать перегородки в заведениях общественного питания и в машинах служб такси. В профильных министерствах объяснили, какими должны быть эти защитные экраны и для чего они нужны.

В частности, в ведомствах, которые курируют деятельность заведений общепита и служб такси пояснили, что защитные экраны и зонирующие перегородки в ресторанах, кафе, столовых и машинах с пассажирами «должны быть смонтированы таким образом, чтобы был обеспечен барьер для прямонаправленного воздушного потока между людьми».

В министерствах уверены, что это позволит оградить человека от фронтального воздействия микрокапель, выделяемых при дыхании и во время общения.

Напомним, как сообщала «Областная газета», накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об усилении ограничений по коронавирусу. В частности, глава региона запретил оказание услуг общепита и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночное время суток. Отдельно в документе прописана необходимость соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра в общественном транспорте и местах массового скопления людей. Собственникам организаций общепита предписано оснастить рабочие и посадочные места защитными экранами и перегородками. Каких либо технических характеристик для защитных экранов в указе не приводится.

В оперативном штабе по борьбе с инфекцией отметили, что выбор конфигурации защитных экранов зависит от особенностей интерьера и организации пространства в заведениях или автомобиле. При этом жёстких требований к материалу, из которого будет сделана перегородка, нет. Для этих целей можно использовать пластиковый экран или плёнку.

«Главная цель — создать препятствие на пути распространения вируса», - говорится в опубликованном сообщении.

«Отраслевые министерства сейчас ведут активное взаимодействие с участниками рынка – представителями отраслевых союзов, компаний-агрегаторов и другими – по уточнению особенностей реализации данных защитных мер», - добавили в региональном оперштабе.

Контролировать исполнение указа главы региона будут межведомственные контрольные группы, работающие в Свердловской области с начала пандемии.

Добавим, ранее в региональном управлении Роспотребнадзора разъяснили, какие меры необходимо предпринять заведениям общественного питания и посетителям кафе и ресторанов для профилактики новой коронавирусной инфекции. Среди прочего, санитарные врачи призвали предприятия региона отказаться от проведения корпоративных банкетов.