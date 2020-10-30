Юбилей известного уральского подводника, беспокойство таксистов в связи с новым указом губернатора и IT-достижения в пандемию – самое интересное в номере «Областной газеты» от 29 октября 2020 г

Доброе утро, дорогие читатели!

Сегодня исполняется 70 лет самому известному моряку-подводнику Урала Игорю Британову. В 1986 году он командовал подводной лодкой К-219. Тогда в результате аварии на корабле произошёл взрыв. Британов вместе с командой сумел предотвратить глобальную экологическую катастрофу и спасти большую часть экипажа. Сам командир покинул лодку последним.

Новый указ губернатора, в котором предписано ставить защитные экраны в такси, взволновал таксистов. Где найти такой экран, сколько он стоит, и защитит ли он от коронавируса?

Ведущие IT-компании региона рассказали, как работают в пандемию. Специалисты констатируют – спрос на электронные сервисы растёт, в том числе и для Единой социальной карты. Но есть и свои сложности.