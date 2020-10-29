От коронавируса скончался мэр Уфы Ульфат Мустафин

Он возглавлял администрацию столицы Башкирии ровно два года. Фото: сайт администрации Уфы.

Глава Уфы Ульфат Мустафин скончался на 62-м году жизни от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. Он возглавлял администрацию столицы Башкирии ровно два года.

"Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что после тяжёлой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", - сообщается на сайте администрации Уфы.

Ульфат Мустафин родился в селе Староихсаново Чекмагушевского района 4 мая 1959 года. Окончил Уфимский техникум легкой промышленности и Уфимский авиационный институт, являлся кандидатом технических наук.

В 90-е годы Ульфат Мустафин работал в компании "Газпром", а в 2003 получил должность начальника финансово-хозяйственного управления в администрации президента Башкортостана. С 2010 по 2013 годы он работал в Приуральском управлении Федеральной службы по экономическому, технологическому и атомному надзору, после чего снова получил должность в "Газпроме". Пост мэра столицы Башкирии Ульфат Мустафин получил ровно два года назад - 29 октября 2018 года.

Напомним, в июле скончался министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Дмитрий Дегтярёв. У него также был выявлен COVID-19.