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30 октября 2020, 08:00

Качканар, Талица, Реж: рассказываем, в каких свердловских городах пройдут ярмарки выходного дня

ярмарка

Рассказываем, в каких свердловских городах пройдут ярмарки выходного дня. Фото: Павел Ворожцов.

В ближайшие выходные жители Свердловской области вновь смогут посетить ярмарки и приобрести на них продовольственные и непродовольственные товары. Рассказываем, в каких городах будут развёрнуты торговые палатки.

31 октября и 1 ноября ярмарка пройдёт в центре Екатеринбурга. Посетителям предложат свежие продукты от фермеров и производителей Свердловской области. Стоит отметить, что продавать молочные продукты, мясные деликатесы, рыбу, овощи и фрукты на площади 1905 года по выходным планируется до 14-15 ноября. Далее там начнётся подготовка к строительству ледового городка.

Добавим, ранее власти Первоуральска опубликовали расписание ярмарок в городе. Так, каждую субботу (до 26 декабря) покупателей ждут на пр. Ильича, 32. Кроме того, по выходным торговые палатки появляются в районе перекрёстка Ленина – Данилова. Горожане могут еженедельно закупаться продовольственными товарами.

"Областная газета" также выяснила, в каких ещё городах и сёлах пройдут ярмарки. С соответствующей информацией можно ознакомиться на сайте регионального министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка.

  • Качканар (торговые здания по ул. Гикалова, 7, 7а, 7б, 7в, 7д, 7г) – универсальная ярмарка (30 октября – 1 ноября);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Красноуральск (площадь торгового центра) – универсальная ярмарка (31 октября 9:00 – 17:00);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка "Урожай" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • р.п. Рефтинский Рефтинского ГО ( в районе ул. Молодёжная, 1) – сельскохозяйственная ярмарка "Осень 2020" (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • р.п. Арти Артинского ГО (между Ленина, 82 и Ленина, 90) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • село Симинчи Артинского ГО (перекрёсток улиц Советской и Трактовой) – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • село Свердловское Артинского ГО – сельскохозяйственная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • село Бызово Горноуральского ГО (ул. Ленина, между домами № 7 и № 9) – универсальная ярмарка (по воскресеньям);
  • село Новопаньшино Горноуральского ГО (в районе ул. Ленина, 41) – универсальная ярмарка (по субботам 11:00 – 15:00);
  • Реж (на ул. Ленина, 34 и 37а) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье);
  • Талица (Молодёжная площадь) – универсальная ярмарка (31 октября 9:00 – 18:00);
  • Туринск (площадь Октября) – универсальная ярмарка (еженедельно с пятницы по воскресенье с 10:00 до 15:00).
  • Каменск-Уральский (на пяти площадках – между домом № 79 по ул. Каменская и домом № 38 по ул. Челябинская, ул. Каменская – пер. Школьный,  ул. Добролюбова,1, напротив МАУК ДК "Современник", территория между ул. К. Маркса, 56 и ул. О. Кошевого, 9).
Фото: Павел Ворожцов

Областная газета Свердловской области

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