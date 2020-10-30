Стал известен график работы Почты России 3 и 4 ноября

3 ноября почтовые отделения будут работать по сокращённому графику, а 4-е - станет выходным. Фото: Владимир Мартьянов.

На следующей неделе изменится график работы Почты России. В День народного единства почтовые отделения по всей стране работать не будут.

В этот день почтовые отправления и периодику россиянам не принесут. Пенсии и пособия будут доставляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, рассказали в пресс-службе МР «Урал» АО «Почта России».

В предпраздничный день, 3 ноября, почтовые отделения будут работать по сокращённому графику: они закроются на час раньше. Так, например, Главпочтамт (пр. Ленина, 39) в Екатеринбурге завершит рабочий день в 21:00, а не в 22:00. 5 ноября почтовые отделения будут работать по обычному расписанию.

Уточняется, что для некоторых сельских почтовых отделений может быть установлен иной график.