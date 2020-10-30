Археологи определили две зоны массовых захоронений репрессированных под Екатеринбургом

Одна из могильных ям была неиспользованной, а вторая — была заполнена человеческими останками. Фото: Музей истории Екатеринбурга.

Поисковики определили места двух зон массовых захоронений репрессированных в районе Мемориала жертв политических репрессий 1930-1950-х годов под Екатеринбургом. Там найдены две могилы.

«В результате научно-поисковых работ предварительно определены территории, где, возможно, находятся объекты массовых захоронений. Эти места названы Северной зоной массовых захоронений и Южной зоной массовых захоронений», — рассказал руководитель научно-поисковой группы, историк-археолог Сергей Погорелов.

По его словам, первая зона находится в районе спортивной базы «Динамо», а вторая — в районе Мемориала. Поисковики собираются начать исследования с изучения Южной зоны. Она занимает территорию площадью 500 на 150 метров, включает в себя участок Ново-Московского тракта.

Как сообщает пресс-служба Музея истории Екатеринбурга, обследования найденных индивидуальных могил репрессированных показали, что одна из могильных ям была неиспользованной (возможно, её засыпали при рекультивации местности), а вторая — была заполнена человеческими останками. Их ещё не извлекали и не изучали, так как это требует более тщательной подготовки и подключения профильных специалистов.

Директор Музея истории Екатеринбурга Сергей Каменский считает, что результаты, полученные в ходе поисковых работ, требуют продолжения работ в следующем полевом сезоне.

Добавим, по разным данным на 12-м километре Московского тракта, где в 1930-1950-е годы производились массовые расстрелы и захоронение репрессированных, погребены от 20 до 40 тысяч человек. Эту цифру собираются уточнить в ходе дальнейших археологических работ.

Напомним, сегодня в России вспоминают жертв политических репрессий. По этому поводу к уральцам обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона отметил, что на Среднем Урале проживает более 14 тысяч человек, реабилитированных и признанных пострадавшими от политических репрессий, и призвал граждан изучать историю своей страны и культивировать в молодом поколении традиции уважения, справедливости и сострадания. Полный текст обращения губернатора опубликован в сегодняшнем номере «Областной газеты».