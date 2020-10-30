А как же тогда плодиться и размножаться?

Кадр из фильма «Франческо», реж. Евгений Афинеевский

Реплика папы Римского об однополых союзах, которая прозвучала в документальном фильме «Франческо», показанном на Римском кинофестивале, вызвала широкий резонанс как в католическом мире, так и далеко за его пределами.

Однажды я задался вопросом – а кто сейчас папа Римский? Про Иоанна Павла II отечественные пресса и телевидение рассказывали регулярно. О сменившем его Бенедикте XVI упоминали уже гораздо меньше, ибо в тени предшественника он откровенно потерялся. А потом глава всех католиков и вовсе как бы пропал из поля зрения нашей прессы.

Вспомнил – ну, конечно же, это Папа Франческо (или Франциск, как называют его в России на латинский манер). Первый монах-иезуит и первый представитель Нового Света на папском троне, болельщик аргентинского футбольного клуба «Сан-Лоренсо», но при этом тридцать лет не смотрящий телевизор. По большому счёту это, пожалуй, всё, что мы о нём знаем.

Потом уже я узнал, что в католическом мире нынешний папа чрезвычайно популярен. Скажем, в Италии я не видел календарей с изображением президентов или премьер-министров, зато с понтификом – великое множество. Его уважают за предельную скромность и с восторгом рассказывают, что время от времени по просьбе папы Франческо проводятся экскурсии по музеям Ватикана для римских бомжей.

Год назад мне по стечению обстоятельств удалось побывать на одной из больших аудиенций, которые папа Римский проводит каждую неделю на площади Святого Петра. Площадь эту заполняют тысячи католиков буквально со всего мира, вплоть до стран Африки и Латинской Америки. И для них это событие всей жизни.

Это я всё к тому, что папа Франческо, хоть мы про него мало что знаем, человек действительно очень авторитетный для католиков, коих в мире насчитывается почти полтора миллиарда человек. И слова его непременно становятся если не руководством к действию, то поводом к размышлению. Вот давайте и поразмышляем.

С репликой папы Франческо в фильме на самом деле всё не так однозначно. Представители Ватикана уже заявили, что имел место некорректный перевод с испанского языка, на котором давал интервью понтифик. И что говорил он вроде как не о «семье» и «браке», а о «гражданском союзе» для однополых пар. Против подобных браков папа Франческо (точнее, тогда Хорхе Марио Бергольо) выступал ещё в 2010 году, будучи архиепископом Буэнос-Айреса.

К слову, в 2003 году Конгрегация доктрины веры (то есть бывшая Конгрегация инквизиции) заявила, что «уважение к гомосексуальным людям никоим образом не может вести к одобрению гомосексуального поведения или к юридическому признанию однополых союзов». В реплике из фильма в любом случае многие услышали то, что хотели услышать. Кто-то возрадовался, а кто-то, наоборот, опечалился.

В действительности же речь идёт о вещах гораздо более серьёзных, чем отношение к тому или иному способу удовлетворения физиологических потребностей. Что такое хорошо и что такое плохо – это не более чем результат неких общественных договорённостей.

Глупо было бы отрицать существование гомосексуализма. Он был, есть и будет, причём не только у людей, но и у животных. Если много смотреть телевизор, то может вообще показаться, что уже «натуралы» сейчас представляют собой чуть ли не сексуальное меньшинство. Но если к «голубому экрану» (любые совпадения в этом тексте случайны. – Прим. автора) обращаться в ограниченных дозах, то жить человеку, придерживающемуся традиционных взглядов на вопросы пола, становится не так одиноко.

Кстати, о телевидении. Канал «Евроньюс» по мотивам высказывания папы Франческо провёл среди своих зрителей опрос – «Однополые браки – это прогресс или деградация»? По моему глубокому убеждению, полнейшая деградация. Даже в Древней Греции, где мужская «дружба» была делом обыденным, семьи создавали всё-таки с женщинами.

Глупо преследовать людей за гомосексуализм. Но не менее глупо признавать за гомосексуалистами право создавать семью. Можно, конечно, придерживаясь прогрессивных взглядов, законодательно признать горький хрен малиной, но его вкусовые качества от этого не изменятся.

Оставим рассуждения о греховном и негреховном Конгрегации доктрины веры. Главное не в этом, а в том, что семья – всё-таки союз между мужчиной и женщиной, созданный для продолжения рода. Всё остальное, наверное, тоже имеет право на существование, и каждый вправе делать свой собственный выбор, но это не семья. Плодиться и размножаться заповедовал Бог первым на Земле супругам Адаму и Еве. И как же собираются следовать этой заповеди однополые пары?

Ничего личного, но, увлекаясь борьбой за права однополых союзов, мы можем опасно заиграться. А плодиться и размножаться в это время будут другие, менее «толерантные».