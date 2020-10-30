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30 октября 2020, 13:12

На Среднем Урале умерли ещё семь пациентов с коронавирусом

скорая помощь

На Среднем Урале умерли ещё семь пациентов с коронавирусом. Фото: Галина Соловьёва.

За сутки в Свердловской области скончались семь человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. С начала пандемии число летальных исходов достигло 766.

Информацию подтвердили федеральный и региональный оперштабы по борьбе с инфекцией. Свердловская область оказалась на шестом месте по числу погибших за сутки. Ту же строчку занимают Тюменская и Кемеровская области, а также Красноярский край.

На первом месте – Москва, где зафиксировано 69 смертей, на втором Санкт-Петербург – 36 случаев, обнародованными за последние 24 часа. На третьей строчке Ростовская область. Там 15 летальных исходов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 284 случая новой коронавирусной инфекции были выявлены в Свердловской области. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 35 934.

По данным Роспотребнадзора, в мире по состоянию на 30 октября выявлено 44 957 207 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 549 607 случаев.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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