Мэрия Екатеринбурга опубликовала перечень домов под снос в 2021 – 2025 годах. Фото: Павел Ворожцов.

В Екатеринбурге утверждена муниципальная программа по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих в городе. Она рассчитана на 2021 – 2025 годы.

За указанный период времени из аварийных домов, подлежащих сносу, планируется переселить 1165 семей. Общий объём финансирования данной программы составит около 2 млрд 315 млн рублей, в том числе: 1 млрд 565 млн рублей из городского бюджета и 750 млн рублей – внебюджетные средства.

По данным документации, размещённой на сайте мэрии, информированием граждан о порядке переселения займётся департамент информационной политики и комитет по жилищной политике горадминистрации. Комитет возьмёт на себя и другие обязательства. В частности, речь идёт об оформлении необходимых документов, оценке жилых помещений, приобретении (строительстве) нового жилья, а также о сносе аварийных домов.

В первом приложении указан перечень зданий, жильцы которых подлежат отселению в связи со сносом домов в 2021 – 2025 годах. Так, в Верх-Исетском районе будут убраны 11 аварийных домов. Такая же участь ожидает жилые помещения в районах Железнодорожный (11 домов), Кировский (12 домов), Ленинский (4 дома), Октябрьский (39 домов), Орджоникидзевский (25 домов) и Чкаловский (29 домов). Полный перечень публикуем ниже:

Кроме того, во втором приложении указаны адреса жилых помещений, признанных непригодными для проживания, жильцы которых подлежат отселению в 2021 – 2025 годах. Речь идёт о конкретных квартирах и комнатах: