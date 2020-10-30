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Общество
30 октября 2020, 16:57

О чём договорились таксисты и свердловские власти по экранным спорам?

такси

О чём договорились таксисты и свердловские власти по экранным спорам?. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбуржские таксисты сегодня выстроились у здания мэрии, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с установкой защитных экранов в автомобилях. Многие из них считают, что выполнить за такой короткий срок указ губернатора просто невозможно. На переговоры вышел Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства области. О результатах он рассказал на брифинге.

Требования к экрану

- Мы долго с перевозчиками обсуждали эту тему. Конечно, времени на подготовку очень мало, что продиктовано ситуацией с распространением коронавируса. К экрану нет исключительных требований по материалу или конфигурации, речь идёт только об исключении прямонаправленного потока воздуха между пассажиром и водителем. Водитель в сутки перевозит до 70 человек, контактирует с ними. А маски тоже бывают разные и носят их по-разному, поэтому экран с учётом замкнутого, сжатого пространства автомобиля позволяет исключить при чихании и кашле попадание вируса на другого человека.

Вопрос безопасности 

- Представители ГИБДД сообщили, что данные конструкции не являются капитальными, не вносят изменений в конфигурацию салона, поэтому дополнительных разрешений здесь не требуется. Мы не говорим о жёстких и хрупких конструкциях, например, из пластика и оргстекла. Это должны быть гибкие конструкции, которые не нанесут вреда человеку при толчке. 

Санкции

- В четверг, на следующей неделе, мы ещё раз встретимся с перевозчиками, обсудим, кто исполняет договорённости, а кто не идёт на ограничительные меры. Мы готовы перейти от предупреждений, помощи и наставлений к самым решительным мерам - штрафам. Они существенные. Для юридических лиц - более 50 тысяч рублей. Но мы бы не хотели переходить к этим экстренным мерам.

О возможном коллапсе

- Мы сегодня договорились, что приостановок в работе такси не будет. 

Мнения

На брифинге также выступил руководитель компании "Регионтранспорт" Тимур Худорожков:

- Буквально неделю назад с агрегаторами мы уже начали обсуждать возможность установки в автомобилях экранов, потом был выпущен указ. Экран дисциплинирует, на наш взгляд, пассажиров. Садясь в такси и видя экран, пассажиры будут всерьёз относиться к ситуации, которая происходит. Будут надевать маску и не снимать её во время поездки.

И директор "Первого таксомоторного парка" Пётр Новиков:

- Сложностей в установке таких экранов нет. Опыт установки таких экранов у нам был весной - у нас был совместный проект с одним из крупных агрегаторов-такси. Мы возили врачей до пациентов (домашние вызовы). Мы оборудовали около 20 автомобилей. Возможно, и сегодня крупные агрегаторы могли бы помочь. Однако указ вышел 28 октября, а на следующий день его надо было уже исполнить. Никто к этому готов не был. Нареканий от водителей и пассажиров не поступало. Случаев заражения наших сотрудников не произошло.

Областная газета Свердловской области
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