О чём договорились таксисты и свердловские власти по экранным спорам?. Фото: Владимир Мартьянов

Екатеринбуржские таксисты сегодня выстроились у здания мэрии, чтобы привлечь внимание властей к ситуации с установкой защитных экранов в автомобилях. Многие из них считают, что выполнить за такой короткий срок указ губернатора просто невозможно. На переговоры вышел Василий Старков, министр транспорта и дорожного хозяйства области. О результатах он рассказал на брифинге.

Требования к экрану

- Мы долго с перевозчиками обсуждали эту тему. Конечно, времени на подготовку очень мало, что продиктовано ситуацией с распространением коронавируса. К экрану нет исключительных требований по материалу или конфигурации, речь идёт только об исключении прямонаправленного потока воздуха между пассажиром и водителем. Водитель в сутки перевозит до 70 человек, контактирует с ними. А маски тоже бывают разные и носят их по-разному, поэтому экран с учётом замкнутого, сжатого пространства автомобиля позволяет исключить при чихании и кашле попадание вируса на другого человека.

Вопрос безопасности

- Представители ГИБДД сообщили, что данные конструкции не являются капитальными, не вносят изменений в конфигурацию салона, поэтому дополнительных разрешений здесь не требуется. Мы не говорим о жёстких и хрупких конструкциях, например, из пластика и оргстекла. Это должны быть гибкие конструкции, которые не нанесут вреда человеку при толчке.

Санкции

- В четверг, на следующей неделе, мы ещё раз встретимся с перевозчиками, обсудим, кто исполняет договорённости, а кто не идёт на ограничительные меры. Мы готовы перейти от предупреждений, помощи и наставлений к самым решительным мерам - штрафам. Они существенные. Для юридических лиц - более 50 тысяч рублей. Но мы бы не хотели переходить к этим экстренным мерам.

О возможном коллапсе

- Мы сегодня договорились, что приостановок в работе такси не будет.