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30 октября 2020, 16:27

Председатель Заксобрания обратилась к свердловчанам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий

Людмила Бабушкина

Председатель Заксобрания обратилась к свердловчанам по случаю Дня памяти жертв политических репрессий. Фото: Павел Ворожцов.

В России 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий. По этому случаю к жителям Свердловской области обратилась председатель Заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Она заявила, что жертвами массовых репрессий стали тысячи представителей научной, творческой и инженерно-технической интеллигенции Урала. Людмила Бабушкина также напомнила, что в Свердловской области установлен мемориал "Маски скорби", созданный Эрнстом Неизвестным.

Председатель Заксобрания отметила, что в регионе действуют Комиссия по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий и областная Ассоциация жертв политических репрессий. По её словам, на Среднем Урале исполняются все соцгарантии и обязательства по выплате льгот и пособий, что упрощает жизнь свердловчанам, пострадавшим в результате политических репрессий.

"От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области и от себя лично в этот скорбный день призываю вас хранить память о жертвах политических репрессий. Нам важно знать правду о страшных страницах отечественной истории и стремиться сделать так, чтобы трагедии прошлого никогда больше не повторялись", - говорится в обращении Людмилы Бабушкиной.

Напомним, утром "Областная газета" сообщала о том, что под Екатеринбургом обнаружены две зоны массовых захоронений репрессированных. Первая зона находится в районе спортивной базы «Динамо», а вторая — в районе Мемориала жертв политических репрессий 1930-1950-х годов.

Областная газета Свердловской области

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