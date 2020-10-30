В России упростили порядок оформления соцвыплат на покупку жилья молодым семьям

Воспользоваться соответствующей мерой соцподдержки могут супруги, каждому из которых ещё не исполнилось 35 лет. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении порядка оформления соцвыплат молодым семьям на покупку или строительство жилья. Теперь документы, необходимые для назначения данных выплат, можно подавать дистанционно.

Как уточняет пресс-служба Правительства РФ, их можно предоставить через Единый портал государственных и муниципальных услуг. На электронных версиях документов должна стоять простая цифровая подпись одного из членов семьи.

Воспользоваться соответствующей мерой соцподдержки могут супруги, каждому из которых ещё не исполнилось 35 лет, а также одинокие родители в возрасте до 35 лет. При этом определяется, действительно ли семья нуждается в улучшении жилищных условий. Кроме того, супругам или одиноким родителям нужно подтвердить доходы, позволяющие покрыть кредит.

Размер выплат молодым семьям составляет от 30 до 35% от стоимости жилья. Средства можно потратить на первоначальный взнос или погашение ипотечного кредита, на покупку дома, квартиры в новостройке или строительство собственного жилья.

Публикуем документ, размещённый на сайте Правительства РФ: