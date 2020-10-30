Евгений Куйвашев ответил на критику указа об установке защитных экранов в такси и ресторанах

Глава региона заявил, что власти и предприниматели пытаются найти компромисс, чтобы не ограничивать полностью работу бизнеса.Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, зачем нужны защитные экраны в такси, кафе и ресторанах. Также глава региона заявил, что власти и предприниматели пытаются найти компромисс, чтобы не ограничивать полностью работу бизнеса.

"В кафе и ресторанах, а также в такси начали устанавливать защитные экраны, которые нужны для снижения риска заразиться коронавирусом. Знаю, что не всем понравилось это нововведение, и я всегда с уважением отношусь к мнению бизнеса. Но хочу повториться, что сегодня мы стараемся найти золотую середину", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Евгений Куйвашев напомнил, что основным путём передачи коронавирусной инфекции является воздушно-капельный, добавив, что согласно исследованиям, особую опасность представляет фронтальный контакт. Это означает, что переносчик инфекции с большей вероятностью заразит человека, который сидит напротив него за столом, чем того, кто сидит сбоку от него. По его словам, защитные перегородки между столиками в организациях общепита нужны именно для того, чтобы минимизировать распространение COVID-19 в кафе и ресторанах.

С аналогичной целью было поручено устанавливать защитные экраны в автомобилях такси.

"Водитель эконом-класса за смену совершает до 20 поездок, то есть контактируют с ним от 30 до 50 и больше человек. Поездки с учётом пробок бывают весьма длительные. Потом он идет в семью, с друзьями встречается, родителями пожилыми. Эта мера защищает не только пассажиров, но и водителя", - пояснил Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков встречался сегодня с коллегами из ГИБДД, представителями компаний и Уполномоченным по правам предпринимателей. Евгений Куйвашев заявил, что у властей есть понимание того, как найти компромисс в данной ситуации, и на следующей неделе этот вопрос снова будет обсуждаться.

Напомним, 28 октября губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, который, в частности, предусматривает установку в автомобилях такси прозрачных экранов, необходимых для защиты от распространения коронавируса. Это вызвало недоумение и массу вопросов у водителей.

Ранее "Областная газета" рассказывала, о чём договорились таксисты и свердловские власти по "экранным спорам".

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