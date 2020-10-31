Владимир Путин поздравил движение «Волонтёры Победы» с пятилетием

Движению «Волонтёры Победы» исполнилось пять лет. Фото: с сайта ВОлонтёров Победы

Президент России Владимир Путин поздравил участников Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» с пятилетием создания организации.

Поздравление российского лидера приводится на сайте Кремля. Глава государства отметил, что движение завоевало высокий общественный авторитет.

«За прошедшие годы движение «Волонтёры Победы» значительно укрепило свой созидательный, гуманистический потенциал, завоевало высокий общественный авторитет, достойно продолжило замечательные традиции добровольчества и подвижничества, которыми во все времена славилась наша страна», - говорится в обращении Президента России.

Владимир Путин также отметил, что сегодня этот общенациональный проект развивается и наполняется новыми инициативами и реальными делами.

«Вы искренне стремитесь приносить пользу Отечеству, направляете свои усилия на поддержку ветеранов, обустраиваете мемориалы и воинские захоронения, организуете масштабные патриотические мероприятия, воспитываете в подрастающем поколении уважение к героическим страницам нашей истории», - подчеркнул глава государства, отдельно отметив работу волонтёров в период распространения коронавирусной инфекции.

Как отмечается на сайте движения, за время существования его участники раздали более 15 миллионов георгиевских лент, зажгли более 1 миллиона свечей в память о погибших в годы Великой Отечественной войны, благоустроили более 75 тысяч воинских захоронений и памятных мест, высадили более 27 млн деревьев по всему миру в рамках акции «Сад Памяти», а также создали Международную волонтёрскую команду 75-летия Победы более чем в 50 странах.