Евгений Куйвашев поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

Профессиональный праздник. День судебного пристава, отмечается ежегодно 1 ноября. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил сотрудников и ветеранов службы судебных приставов. Профессиональный праздник. День судебного пристава, отмечается ежегодно 1 ноября.

Обращение главы региона опубликовано во вчерашнем номере «Областной газеты». Свердловский губернатор напомнил, что в этом году служба отмечает юбилей – 155 лет со дня основания института судебных приставов.

«Вы выполняете важную и ответственную миссию – обеспечиваете эффективность судебной власти, защищаете права и интересы граждан и государства, укрепляете веру людей в закон и справедливость», - отметил Евгений Куйвашев.

Глава региона добавил, что благодаря работе судебных приставов пополняется государственная казна, возвращаются долги по заработной плате, алиментам, коммунальным платежам, восстанавливаются нарушенные права россиян.

Отметим, что за 9 месяцев этого года в работе службы судебных приставов Свердловской области находилось более трёх миллионов исполнительных производств. С начала года в консолидированный бюджет перечислено почти восемь миллиардов рублей различных платежей.

В конце своего обращения глава региона поблагодарил коллектив Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области за добросовестный труд, весомый вклад в обеспечение правопорядка, социально-экономическое развитие региона и повышение качества жизни уральцев.