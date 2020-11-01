Россия возобновила авиасообщение с Японией

С сегодняшнего дня стали доступны рейсы авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Токио. Фото: Алексей Кунилов

Россия и Япония с 1 ноября возобновили авиасообщение, которое было приостановлено из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня стали доступны рейсы авиакомпании «Аврора» из Владивостока в Токио.

Первое время перевозчик будет выполнять один рейс в неделю по воскресеньям. Перелёты будут осуществляться на самолетах Airbus A319. По данным онлайн табло аэропорта Владивостока, первый рейс уже вылетел в Токио. Как сообщает ТАСС, в дальнейшем авиакомпания планирует увеличить частоту полётов.

Добавим, что с 5 ноября возобновить рейсы по маршруту Москва – Токио планирует «Аэрофлот». Полётная программа будет возобновлена с одного рейса в неделю. В дальнейшем будет осуществляться по два перелёта в неделю по четвергам и субботам и по субботам и воскресеньям в обратном направлении.

Напомним, как сообщала «Областная газета», о возобновлении воздушного сообщения между Россией и Японией стало известно в середине октября. Помимо Японии сообщалось о восстановлении авиасообщения на взаимной основе с Сербией и Кубой. Также планировалось увеличить количество рейсов в Швейцарию, Белоруссию, ОАЭ и на Мальдивы.

Возобновлять международное авиасообщение Россия начала 1 августа. В первую очередь россиянам стали доступны перелёты в Великобританию, Танзанию и Турцию. Позже границы открыли и некоторые другие государства, в том числе Черногория, Швейцария, ОАЭ, Египет и Мальдивы.

Добавим, что согласно предписанию Роспотребнадзора, после возвращения из-за рубежа в Москву россияне должны трехдневный срок пройти тестирование на коронавирус и разместить его результаты на портале Госуслуг.