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Общество
1 ноября 2020, 14:53

В России стало проще получить пособия на детей от трёх до семи лет

Детские выплаты

Правительство РФ сократило перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение финансовой помощи. Фото: Галина Соловьёва

С 1 ноября в России вступил в силу упрощённый порядок получения пособий на детей от 3 до 7 лет. Правительство РФ сократило перечень документов, необходимых для подтверждения права на получение финансовой помощи.

С сегодняшнего дня для оформления выплаты гражданам не придётся предоставлять документы, содержащие сведения об алиментах. Эту информацию госорганы будут получать самостоятельно -  через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Напомним, в начале августа правительство России упростило оформление пособий на детей от трёх до семи лет. Соответствующий документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Изменения вступили в силу с 1 ноября.

Напомним, как ранее сообщала «Областная газета», ежемесячные пособия на детей от трёх до семи лет выплачиваются с 1 июня, при этом их начисление осуществляется с 1 января. Данную меру поддержки граждан предложил Президент России Владимир Путин. Оформить пособие можно в том числе в МФЦ или на портале госуслуг. В первый день выплат портал Госуслуг не выдержал потока обращений.

В Свердловской области пособие получают более 55,5 тыс. семей. Сумма ежемесячной выплаты в регионе составляет 5 757 рублей.

Областная газета Свердловской области

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