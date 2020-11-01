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1 ноября 2020, 17:55

Скользко и без осадков: уральские синоптики дали прогноз погода на начало недели

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели.

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. Фото: Галина Соловьева

Синоптики рассказали, какой погоды ждать свердловчанам в начале предстоящей недели. С понедельника по среду на Среднем Урале будет холодно по ночам и скользко по утрам.

По данным Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 2 ноября, в Свердловской области ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит -2…-7 (в горах до -12), а днём потеплеет до -2…+3 (в горах и низинах до -5). Ветер ночью переменный до 5 метров в секунду, днём западный 4-9, местами с порывами до 14 м/с.

Во вторник, 4 ноября, свердловчан также ожидает переменная облачность, отсутствие осадков и гололедица утром. Ночью похолодает до -4…-9, днём -2…+3. Ветер западный  3-8 метров в секунду.

К середине недели погода не изменится: по утрам на дорогах по-прежнему будет скользко, а садков также не предвидится. Ночью -2…-7, днём +3…+8.

Что касается столицы Урала, то в Екатеринбурге в начале недели погода будет такой же, как и в целом по области, за исключением гололедицы. С понедельника по среду жителей областного центра ждёт переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет держаться в районе -3…-6 ночью и до +6…+8 в дневные часы.

Областная газета Свердловской области

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