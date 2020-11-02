На Среднем Урале заканчивается сезон речной доставки почты

Жителям отдалённых районов доставили около 10 тонн почты и товаров народного потребления. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области

Свердловские почтовики завершают сезон речной навигации. На этой неделе будут выполнены последние в этом году доставки почты по рекам в Гаринский и Таборинский районы.

Как сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области, за период речной навигации по рекам Сосьва и Тавда почтовики выполнили 35 рейсов. Жителям отдалённых районов доставили около 10 тонн почты и товаров народного потребления.

После закрытия речной навигации и до формирования «зимников» доставка почты в эти территории будет выполняться на аэроглиссере и снегоходах. Для доставки почты в глубинку в межсезонье будет использоваться наиболее оптимальный транспорт высокой проходимости. С прошлого года для этих целей в Гаринском районе начали использовать так называемую аэролодку.

Отмечается, что ежемесячно по почтовым маршрутам, пролегающим по рекам Тавда, Лозьва и Пелым речной транспорт проходил порядка 2 250 км. В этом году в Гаринском районе открыли дополнительный маршрут в Кузнецово, где проживает один пенсионер. Ежемесячно почтовики будут доставлять ему пенсию, товар и почтовые отправления.

Всего в труднодоступных районах Свердловской области, практически при полном отсутствии дорожной инфраструктуры, проживают около 12 тысяч человек. Самый удалённый населённый пункт, куда доставляется почта на катере – село Шантальское, в котором проживают около 20 человек. Дорога на катере туда занимает двое суток.