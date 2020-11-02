Темы дня

Общество
2 ноября 2020, 13:24

На Среднем Урале заканчивается сезон речной доставки почты

Речная навигация

Жителям отдалённых районов доставили около 10 тонн почты и товаров народного потребления. Фото: пресс-служба УФПС Свердловской области

Свердловские почтовики завершают сезон речной навигации. На этой неделе будут выполнены последние в этом году доставки почты по рекам в Гаринский и Таборинский районы.

Как сообщает пресс-служба УФПС Свердловской области, за период речной навигации по рекам Сосьва и Тавда почтовики выполнили 35 рейсов. Жителям отдалённых районов доставили около 10 тонн почты и товаров народного потребления.

После закрытия речной навигации и до формирования «зимников» доставка почты в эти территории будет выполняться на аэроглиссере и снегоходах. Для доставки почты в глубинку в межсезонье будет использоваться наиболее оптимальный транспорт высокой проходимости. С прошлого года для этих целей в Гаринском районе начали использовать так называемую аэролодку.

Отмечается, что ежемесячно по почтовым маршрутам, пролегающим по рекам Тавда, Лозьва и Пелым речной транспорт проходил порядка 2 250 км. В этом году в Гаринском районе открыли дополнительный маршрут в Кузнецово, где проживает один пенсионер. Ежемесячно почтовики будут доставлять ему пенсию, товар и почтовые отправления.

Всего в труднодоступных районах Свердловской области, практически при полном отсутствии дорожной инфраструктуры, проживают около 12 тысяч человек. Самый удалённый населённый пункт, куда доставляется почта на катере – село Шантальское, в котором проживают около 20 человек. Дорога на катере туда занимает двое суток.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.11.2020, 14:25 / Общество
Названа дата прощания с главой Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексеем Рябцевым
02.11.2020, 14:19 / Экономика
Курс евро обновил максимум с декабря 2014 года
02.11.2020, 14:06 / Общество
Строители ограничат движение транспорта в Солнечном
02.11.2020, 13:30 / Общество
Что такое генератор водородной воды?
02.11.2020, 13:24 / Общество
На Среднем Урале заканчивается сезон речной доставки почты