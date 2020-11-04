Мечеть в Рахмангулово строили всем миром больше 10 лет, говорит Харис Валиев Фото: Павел Ворожцов

Народное единство – понятие вне политики, уверяют жители муниципального образования «Красноуфимский округ». На территории живут представители разных национальностей, причём русские – не большинство. Мы заглянули в татарское село Рахмангулово и марийскую Юву и расспросили население – в чём они видят народное единство, и есть ли оно вообще?

«У нас – одна страна и одна область»

Глава села Рахмангулово, где сегодня проживают почти 500 человек, – Харис Валиев, бывший директор местной школы, учитель математики и физики. Основное население села – татары, рассказывает он. Но есть и русские, узбеки, марийцы и даже корейцы. Жители держат крупный рогатый скот, занимаются сельским хозяйством, заготавливают на продажу сено, комбикорм, дрова. В селе работают школа, библиотека, несколько магазинов, медицинский пункт с аптекой и почта.

– Сколько здесь живу, а это более 20 лет, никаких разногласий на почве национальности или вероисповедания не было, – говорит Харис Ханифович. – Все мы разные, конечно. Есть и достоинства, и недостатки. Но самое главное, что все мы – жители одной области, одной страны. В этом и заключается народное единство. После перестройки больно было смотреть на Россию. Сейчас мы на ноги встали. Но нужно ещё многое сделать, чтобы люди довольны были, и власти должны это понимать. Огромным испытанием на прочность была Великая Отечественная война, когда не было выбора – или ты, или тебя. Сейчас, я уверен, эта внутренняя наша сила жива. И если что-то вдруг случится, мы встанем как один, даже не сомневаюсь.

Харис Валиев приводит примеры. Так, всем многонациональным селом в Рахмангулово была построена мечеть. С нуля. На личные средства жителей и спонсоров. Всем селом следят за состоянием местных кладбищ – двух татарских и русского. Вместе обновили памятники бойцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Даже гуляют вместе – в 2012 году принимали областной Сабантуй, в 2019-м – районный. На День села концертная программа – обязательно из разных номеров – на татарском, марийском, русском языках… А ещё соревнования по зимней рыбалке каждый год – до 300 участников со всей округи собираются. Из общего улова варят уху – в больших котлах, и опять же на всех.

Роза и Яков Андреевы угощали пирогами и веселили домашними прибаутками Фото: Павел Ворожцов

«У нас семья – народное единство»

Марийцы Роза и Яков Андреевы из села Юва встретили нас с пирогами и чаем на местных травах. И в национальных марийских костюмах. Роза Ярмиевна – гордость района, уникальная рукодельница – вышивает иконы, плетёт ковры, шьёт куклы. И собирает национальные предметы быта – старинные платья, костюмы, головные уборы… Причём не только марийские, но и татарские и русские. У неё даже свой музей есть, где нескольким экспонатам больше 100 лет (см.«Облгазету» №226 от 07.12.2019 г.).

– Если мы не будем знать свои традиции, культуру, у нас будущего нет, – говорит она. – Когда меня не станет, у моих детей и внуков, односельчан будет что рассказать и показать.

Кстати, о семье: у Андреевых – три дочери: старшая замужем за марийцем, живёт в Юве, заведует магазином. Средняя вышла замуж за француза (познакомились по Интернету) и сейчас живёт под Парижем. А младшая замужем за русским, переехала в Екатеринбург.

– У нас шестеро внуков, все живём дружно, стараемся помогать друг другу. До пандемии, конечно, чаще виделись. Но это временное явление. Вот такое у нас семейное народное единство, – делится Роза Ярмиевна.

С членами семьи и односельчанами Андреевы разговаривают на двух языках – русском и марийском. С местными русскими и татарами сосуществуют мирно, на праздники дарят друг другу подарки, совместные концерты устраивают. Страной своей гордятся, говорят. Но с оговоркой.

– Народное единство – понятие вне политики, – утверждают Андреевы. – Печально смотреть, когда политические деятели громко говорят об этом, а по сути, даже собственного языка толком не знают и ошибки в словах делают. Население у нас в основном русское. А в округе ни одного национального русского костюма для музея найти не можем. России есть чем гордиться, без сомнения. И дух единства в нас живёт. Но это нужно искать в семьях, в отношении к близким, к людям, которые рядом с тобой живут.

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