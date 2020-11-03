«Мы лично убедились, какой сплочённый на Урале народ!»

Праздничный ужин в семье Абдулаевых представители семи народов – за одним столом Фото: Ольга Кошкина

«Народное единство» – понятие, которое нельзя потрогать руками, но в трудные времена оно становится зримым и осязаемым. В этом уверены в многодетной интернациональной семье Абдулаевых из Большого Истока, которая месяц назад из-за пожара осталась без крыши над головой. За две недели семье помогли найти новое жильё (пока временное) и обеспечили всем необходимым – помощь приходила из разных городов Среднего Урала и даже из других регионов. Накануне Дня народного единства «Облгазета» побывала в гостях у семьи.

К нашему удивлению, мы попали прямо на детский день рождения: киргизу Мансуру исполнилось семь лет. По случаю праздника Мухайё приготовила настоящий таджикский плов, а братья и сёстры Мансура устроили домашний концерт. Татарин Марат, казах Ульмас, башкир Арсений, украинка Мадонна и узбечка Камилла с выражением читали стихи и пели песни о России под аплодисменты зрителей – родителей и старшего брата – Мусавира. Сценой стала кухня – небольшая, но места в ней хватает всем.

Новоселье Абдулаевы отметили две недели назад – благодаря знакомым удалось арендовать квартиру в двухэтажном доме в Большом Истоке – рядом школа и детский сад. Супруги сделали небольшой косметический ремонт, завезли мебель. Для ребят обустроили отдельную комнату – Камилла первым делом провела по ней экскурсию, показав, кто на какой из двухъярусных кроватей спит. Провели Интернет: школьникам без него никуда.

– С первых дней начали предлагать помощь, причём со всей области,- рассказывает глава семейства Самижон.- Помогают до сих пор – кто привозит вещи, кто – продукты, кто – перечисляет деньги. Одна женщина приехала специально из Нижнего Тагила, чтобы привезти варенья и соленья. Вещей набралось столько, что мы взяли самое необходимое, а остальное отнесли в сельскую администрацию – чтобы передали другим нуждающимся землякам. Ещё раз убедились, что народ на Урале очень сплочённый, добрый и отзывчивый – в тяжёлое время нас поддерживали и знакомые, и совершенно незнакомые люди. Наша семья хотела бы искренне поблагодарить всех за уже оказанную и оказываемую помощь.

– А ещё звонили из Башкирии и из Казани – приглашали к себе, – добавляет Мухайё. – И из Краснодарского края – женщина объяснила, что в силу возраста не может ухаживать за большим садом и будет рада, если мы приедем. Мы были растроганы, но пришлось отказаться. На Урале мы живём уже 15 лет, здесь родились дети, здесь наши друзья. Здесь люди, которые нам так помогли. Это и есть народное единство.

Во время беседы к нам время от времени выходят из комнаты ребята, чтобы показать свои рисунки. Арсений нарисовал двухэтажный дом с садом, Камилла его поправляет: «Что же ты не нарисовал комнату для девочек?»

– Дети должны расти на земле, но так далеко пока не загадываем,- говорит Самижон на вопрос о новом доме.- Сейчас заняты юридическими вопросами. Первое, что надо сделать, – как можно скорее восстановить пакет документов для Мусавира – в декабре ему предстоит операция.

День народного единства в семье Абдулаевых непременно будут праздновать – Самижон планирует рассказать детям об истории праздника и, может быть, сделать поделку на эту тему.

– Вход в наш дом раньше украшала надпись: «Наша сила в единстве, и в силе единства – победа». Это девиз нашей семьи, и, как мне кажется, хороший девиз для России. Многонациональность – большой потенциал для нашей страны, потому что когда мы вместе, проблемы перестают быть неразрешимыми.

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Опубликовано в №206 от 03.11.2020.