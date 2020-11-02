Названа дата прощания с главой Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексеем Рябцевым

Алексей Рябцев трагически погиб 30 октября Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Прощание с главой общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Алексеем Рябцевым состоится 3 октября. Церемония пройдёт в Театре Эстрады.

Эту информацию «Областной газете» подтвердили в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. Начало прощания в 10:00. Проститься с Алексеем Рябцевым смогут все желающие — церемония будет открытой.

Напомним, глава Общественного совета при УМВД, советник генерального директора УГМК Алексей Рябцев трагически погиб 30 октября. Информацию о кончине подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что трагедия не имеет никакого отношения к криминалу.

По данным СМИ, погибший покончил с собой: около 21:00 он застрелился в подземном паркинге на улице Красноармейская.

Соболезнования родным и близким в связи с трагической кончиной Алексея Рябцева выразили в Екатеринбургской епархии.

«Произошедшее великая боль для всех нас, знавших его как сильного, доброго, деятельного человека, искренне любящего своё Отечество», - говорится в сообщении митрополии.

Алексей Рябцев родился 4 сентября 1964 года. В должности советника генерального директора «УГМК-Холдинга» проработал с 2004 года, был членом совета директоров «Хаятт Ридженси Екатеринбург». В разное время работал в СКБ-банком и Сбербанком. В последнее время возглавлял Общественный совет при УМВД по Екатеринбургу. Награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

В пресс-службе городской полиции отметили, что нового главу Общественного совета при УМВД выберут позднее члены совета.