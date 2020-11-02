Самые читаемые материалы ОГ за октябрь 2020 года (тыс. просмотров)

Подводим итоги месяца: топ-5 популярных материалов нашей редакции.
1. В свердловские военкоматы возвращают офицеров – 24, 0 – в печатной версии
2. Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи – 16,5 - на сайте
3. Названы свердловские города с наиболее сложной обстановкой по ОРВИ и пневмонии – 14,7 - на сайте
4. В Свердловской области ожидаются мокрый снег и заморозки до – 4 С – 13,5 – на сайте
5. Холода пришли, а грибники так и не вернулись: статистика по пропавшим в лесах Свердловской области – 11,5 - на сайте
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