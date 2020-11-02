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2 ноября 2020, 19:01

Самые читаемые материалы ОГ за октябрь 2020 года (тыс. просмотров)

Областная газета

Всего в прошлом месяце читатели зашли на сайт «Областной газеты» 1 375 402 раза Фото: Павел Ворожцов

Подводим итоги месяца: топ-5 популярных материалов нашей редакции.
1. В свердловские военкоматы возвращают офицеров – 24, 0 – в печатной версии
2. Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по фигурному катанию в Сочи – 16,5 - на сайте
3. Названы свердловские города с наиболее сложной обстановкой по ОРВИ и пневмонии – 14,7 - на сайте
4. В Свердловской области ожидаются мокрый снег и заморозки до – 4 С – 13,5 – на сайте
5. Холода пришли, а грибники так и не вернулись: статистика по пропавшим в лесах Свердловской области – 11,5 - на сайте
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
Областная газета Свердловской области

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