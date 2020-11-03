Слово Екатеринбургу: "Плохих наций не бывает - бывают плохие люди"

Фото: Павел Ворожцов

«Областная газета» вышла на улицы Екатеринбурга, чтобы узнать у горожан, что означает для них народное единство и есть ли оно в современной России.

Анна ПАШКОВА, пенсионер:

– Современное поколение россиян более продвинутое, общительное, поэтому мне кажется, что сейчас межнациональные взаимоотношения совсем другие, чем в советское время. Они лучше. Люди стали добрее, да и жизнь сейчас совсем другая. Мы жили в тяжёлое, непростое время, но русские никогда не были агрессивными. Я думаю, что если нас снова настигнет какая-то беда, то все поднимутся и объединятся.

Ярослав МИХАЙЛОВ, студент:

– Народное единство – это сплочённость всех народов ради общей цели. Но праздник этот скорее номинальный для многих. Не знаю, можно ли сделать так, чтобы он был праздником… Наверное, это должно идти от внутреннего ощущения народа, а не быть навязано извне.

Валентина ПОГОРЕЛЫХ, врач:

– Для меня День народного единства ничего не значит. Я привыкла к советским праздникам, они были более значимы. И к выходному в этот день я отношусь неоднозначно. У нас и так много в стране выходных дней, но для семей с детьми – это ещё один повод провести время вместе.

Андрей ШРЕДЕР, учитель:

– Это скорее какая-то политическая история. И мне кажется, что в современной России нет этого самого народного единства. И дело не в национальных конфликтах и спорах, просто каждый человек сам за себя.

Михаил ВИНОГРАДОВ, официант:

– Для меня народное единство – это когда между людьми независимо от национальной принадлежности и вероисповедания есть единство. Думаю, что День народного единства имеет место в жизни России: в последнее время мы часто сталкиваемся с конфликтами и как раз какого-то сплочения не хватает.

Шахроголь АШУРОВА, продавец:

– Я из Узбекистана, могу сказать, что мы всегда друг другу помогаем. Мы всегда готовы помочь и представителям других национальностей, если понадобится помощь. А живя и работая в России, про русских я могу сказать только хорошее. Плохих наций не бывает – бывают плохие люди.

Дмитрий ГРЕБЕНЮК, инженер-электрик:

– Мне кажется, этот праздник должен отмечаться представителями всех национальностей в России – он для всех. Межнациональных разногласий быть не должно. Конечно, когда был СССР, эти связи были теснее, было больше единства. Сейчас между многими народами часто возникают споры.

Василий ОСТЁРОВ, программист:

– Если бы в России – многонациональной стране – не было народного единства, то мы бы не уживались. И пока это единство есть – наша сила. У меня много друзей и знакомых – представителей других национальностей, и я не отношусь к ним как-то по-другому. Даже если есть какие-то культурные различия, то на общение они никак не влияют.

Екатерина ИВАНОВА, секретарь:

– День народного единства – праздник, чтобы вспомнить наши традиции. Мы народ многонациональный и, наверное, этот праздник – для всех. Важно, чтобы внутри страны было взаимное уважение между нациями, если его не будет, то ни к чему хорошему это не приведёт.

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