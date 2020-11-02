Услуги нотариусов стали бесплатными для свердловских ветеранов и людей с ограниченными возможностями

Бесплатные услуги нотариусов помогут представителям общественных организаций инвалидов отстаивать свои права и не стать жертвами мошенников Фото: Станислав Савин

Нотариальная палата Свердловской области полностью освободила от оплаты своих услуг общественные организации инвалидов, ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашистских концлагерей, детей-сирот и ряд других категорий граждан.

С середины октября по решению Нотариальной палаты Свердловской области (НПСО) часть социальных льготников смогут получать юридическую помощь абсолютно бесплатно. Теперь государственную пошлину за совершение нотариальных действий, услуги правового и технического характера не надо оплачивать общественным организациям инвалидов, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, бывшим военнопленным и узникам фашистских концлагерей. Вместе с ними от платежей полностью освобождены дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-инвалиды, проживающие в детских домах и интернатах.

– По данным Федеральной нотариальной палаты, российские нотариусы ежегодно предоставляют за свой счёт многомиллиардные льготы социально уязвимым слоям населения, и эти средства не возмещаются из государственного бюджета, – отметил президент Нотариальной палаты Свердловской области Владимир Ярков. – Только в 2018 году на эти цели предоставлено льгот почти на 2,5 миллиарда рублей. Свердловская область, наряду с Самарской, Ульяновской, Тамбовской и Брянской, вошла в пятёрку регионов, в которых отмечено наибольшее число льгот для граждан при обращении к нотариусу. В частности, в прошлом году НПСО совершено 74 801 нотариальное действие с предоставлением льгот при оплате тарифа на общую сумму 150,9 миллиона рублей.

Уральские инвалиды уже успели оценить нововведения. Руководитель екатеринбургской общественной организации инвалидов «Спутник» Людмила Коноплина отметила отзывчивость нотариусов к людям с ограниченными возможностями и подчеркнула, что стопроцентная льгота на совершение нотариальных действий поможет с наименьшим трудом вести работу по защите прав инвалидов на достойную и полноценную жизнь.

Стоит добавить, что помимо предоставления льгот нотариусы регулярно участвуют в днях бесплатной юридической помощи и общественных мероприятиях, направленных на оказание правовой помощи детям и людям, находящимся в трудной жизненной ситуации. По словам Владимира Яркова, нотариусы на безвозмездной основе посещают интернаты, детские дома, центры для инвалидов, дома престарелых и пенитенциарные учреждения. Там они оказывают необходимую правовую помощь гражданам по оформлению недвижимости, выдаче нотариальных свидетельств и другим юридическим вопросам. За один только 2019 год уральские нотариусы осуществили вне рабочих помещений 6 431 нотариальное действие.