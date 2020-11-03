Грядущий День народного единства, фильм про Евгения Родыгина, три медали свердловской пловчихи и онлайн-образование как отдельная образовательная форма: самое интересное в номере от 3 ноября

Доброе утро, дорогие читатели.
Сегодняшний номер «Областной газеты» выходит накануне Дня народного единства. Мы опубликовали серию репортажей о том, что этот праздник значит для жителей Свердловской области, и что для них народное единство вообще.
Кроме этого, в номере ещё много интересного. Например, свежая новость о том, что на Среднем Урале снят фильм про известного композитора Евгения Родыгина. Съёмочная группа буквально «успела вскочить в последний вагон», успев отснять материал в последние месяцы жизни автора «Уральской рябинушки». Об этом в статье Нимб классика над ним не висел…
Представительница региона Валерия Саламатина вернулась с соревнований в Казани, завоевав три медали: одну золотую и две серебряных (в индивидуальном и командном зачёте). Об этом, и о том, как спортсменка тренировалась в условиях коронавирусных ограничений в материале: Валерия Саламатина: «Обожаю эстафеты»
А ректор УрГЭУ Яков Силин поделился с «Облгазетой» своими мыслями о том, что необходимо поменять вузам в своём традиционном ведении дел, и о том, что онлайн-образование нужно выделить в отдельную форму, наряду с очным и заочным образованием. Об этом в материале «Надо учиться зарабатывать».
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«Областная газета»: самое важное в свежем номере
Рассказываем о самых любопытных событиях, историях и проблемах, опубликованных в свежем номере «Облгазеты».