Грядущий День народного единства, фильм про Евгения Родыгина, три медали свердловской пловчихи и онлайн-образование как отдельная образовательная форма: самое интересное в номере от 3 ноября

Доброе утро, дорогие читатели.

Сегодняшний номер «Областной газеты» выходит накануне Дня народного единства. Мы опубликовали серию репортажей о том, что этот праздник значит для жителей Свердловской области, и что для них народное единство вообще.

Кроме этого, в номере ещё много интересного. Например, свежая новость о том, что на Среднем Урале снят фильм про известного композитора Евгения Родыгина. Съёмочная группа буквально «успела вскочить в последний вагон», успев отснять материал в последние месяцы жизни автора «Уральской рябинушки». Об этом в статье Нимб классика над ним не висел…

Представительница региона Валерия Саламатина вернулась с соревнований в Казани, завоевав три медали: одну золотую и две серебряных (в индивидуальном и командном зачёте). Об этом, и о том, как спортсменка тренировалась в условиях коронавирусных ограничений в материале: Валерия Саламатина: «Обожаю эстафеты»

А ректор УрГЭУ Яков Силин поделился с «Облгазетой» своими мыслями о том, что необходимо поменять вузам в своём традиционном ведении дел, и о том, что онлайн-образование нужно выделить в отдельную форму, наряду с очным и заочным образованием. Об этом в материале «Надо учиться зарабатывать».