Россияне назвали фильмы и книги, объединяющие всех жителей страны

Одним из главных символов России, по мнению её жителей, является государственый флаг. Фото: Алексей Кунилов.

Россияне назвали главные символы страны, а также книги и фильмы, которые объединяют их. Опрос проводил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в преддверии Дня народного единства.

Главными символами России для её граждан являются сам народ (такой ответ дали 10% респондентов), любовь к родине (8%), государственные флаг (8%) и герб (7%). Также в ряде символов страны по 5% опрошенных назвали её мощь и величие, большой простор и территорию и президента Владимира Путина, сообщает ТАСС со ссылкой на данные опроса.

В списке книг, объединяющих россиян, лидирует «Война и мир» Льва Толстого (12% ответов). Также опрошенные называли произведения Александра Пушкина (4%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Преступление и наказание» Фёдора Достоевского, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, другие классические произведения и Конституцию РФ (по 2%).

Отвечая на вопрос, кто из литературных персонажей ярче всего характеризует российского человека, 4% респондентов назвали Обломова из одноимённого романа Ивана Гончарова. Также россияне вспоминали героев Александра Пушкина (3%), Алексея Мересьева из «Повести о настоящем человеке», Ивана-дурака, Павла Корчагина из «Как закалялась сталь» и Пьера Безухова из романа «Война и мир» (по 2%).

Фильмом, который объединяет жителей России, 11% опрошенных считают «Иронию судьбы, или с лёгким паром» Эльдара Рязанова. Также прозвучали такие варианты как, «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» (8%), «Москва слезам не верит» (6%) и военные кинокартины (6%).

Лидером в списке музыкальных произведений, объединяющих сограждан, стал Гимн России (16%). Вторую строчку заняла песня «День Победы» (10%), а третью - «Катюша» (7%).

На первое место среди главных праздничных блюд россияне ставят салат «Оливье» (49%). 28% опрошенных полагают, что «самым российским» блюдом на праздник является «Селёдка под шубой». 25% респондентов назвали таким блюдом пельмени, ещё 18% - борщ.

Важнейшим событием в истории России большинство респондентов (69%) считают Победу в Великой Отечественной войне. Новый год также оказался в числе значительных событий (по мнению 7% опрошенных). Ещё 6% участников опроса считают важным присоединение Крыма. Великую Октябрьскую революцию и распад СССР важными назвали по 5% респондентов.

Добавим, данный опрос был проведён в виде телефонного интервью 31 октября. В нём приняли участие 1600 человек старше 18 лет.

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