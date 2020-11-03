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3 ноября 2020, 12:54

Скончались ещё 8 свердловчан с COVID-19

Врач в защитном костюме

Умерших больных коронавирусом на Среднем Урале регистрируют ежедневно на протяжении уже 36 дней. Фото: Павел Ворожцов

Стало известно о гибели ещё восьми жителей Свердловской области, заражённых коронавирусом. С начала пандемии COVID-19 унёс жизни 792 уральцев.

Эту информацию подтвердили региональный и федеральный оперштабы по борьбе с новой инфекцией.

Умерших больных коронавирусом на Среднем Урале регистрируют ежедневно на протяжении уже 36 дней. Регион находится на шестом месте среди субъектов РФ по количеству летальных исходов после Москвы (6 936), Санкт-Петербурга (1 640), Московской (3 932), Ростовской (869) и Нижегородской (819) областей. Накануне стало известно о 7 скончавшихся на Среднем Урале.

Добавим, что за последние сутки заразились 283 человека. Общее число инфицированных перевалило за 37 тысяч. Около 300 пациентов находятся в тяжёлом состоянии.

Фото: данные на 3 ноября

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Областная газета Свердловской области

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