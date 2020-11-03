Стартовал Большой этнографический диктант

Проверить свои знания о народах России можно с 3 по 8 ноября. Фото: Павел Ворожцов.

Международная просветительская акция "Большой этнографический диктант" стартовала в онлайн-формате. Принять участие в ней можно из любого уголка мира.

Акция проходит с 3 по 8 ноября. Чтобы стать участником диктанта, нужно в любой из этих дней зайти на сайт miretno.ru, нажать кнопку «Пройти диктант» и заполнить анкету. После этого станут доступны 30 вопросов: 20 — общих федеральных и 10 — посвящённых региону.

Как сообщала ранее "Областная газета", сразу после прохождения теста можно будет получить сертификат участника и узнать правильные ответы на вопросы (в этом заключается особенность акции этого года).

Проведение Большого этнографического диктанта традиционно приурочено ко Дню народного единства, который отмечается завтра, 4 ноября.

Напомним, в прошлому году диктант в Свердловской области проходил на 70 площадках. На них участниками стали 4,3 тыс. человек. Ещё 5 тыс. уральцев выполнили задания в режиме онлайн. В этом же году акцию полностью перевели в дистанционный формат из-за распространения коронавируса.