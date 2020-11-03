В Екатеринбурге простились с главой Общественного совета при УМВД Алексеем Рябцевым

Проститься с Алексеем Рябцевым пришли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Александр Высокинский и гендиректор УГМК Андрей Козицын. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга, Анатолий Карманов.

В холле Театре драмы прошла церемония прощания с руководителем Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу, советником гендиректора УГМК Алексеем Рябцевым. Проститься с ним пришли порядка 1 500 человек, в числе которых были губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава уральской столицы Александр Высокинский и гендиректор УГМК Андрей Козицын.

"Алексей Юрьевич не пасовал перед трудностями и никогда не отступал, стремился во всём быть максимально полезным Екатеринбургу. Его огромный вклад в развитие промышленности и туризма уральской столицы, востребованная общественная деятельность, забота о тех, кто нуждается в помощи, снискали ему высокий, заслуженный авторитет и уважение", - передаёт слова соболезнования Александра Высокинского пресс-служба администрации Екатеринбурга.

Градоначальник напомнил, что за свою деятельность Алексей Рябцев был награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. По словам главы Екатеринбурга, почивший отличался доброжелательностью, честностью и порядочностью, а родные и близкие запомнят его как "душевно щедрого человека".

Попрощаться с Алексеем Рябцевым также пришли первый заместитель главы региона Алексей Орлов, бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов, протоиерей Максим Миняйло, глава Уральского банка Сбербанка Владимир Черкашин и владелец РМК Игорь Алтушкин.

Напомним, глава Общественного совета при УМВД по Екатеринбургу, советник генерального директора "УГМК-Холдинга" Алексей Рябцев трагически погиб 30 октября. Информацию о кончине подтвердил руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Он отметил, что трагедия не имеет никакого отношения к криминалу.

По данным СМИ, погибший покончил с собой: около 21:00 он застрелился в подземном паркинге на улице Красноармейской. Ему было 56 лет.