Темы дня

Общество
3 ноября 2020, 15:48

Премьер-министр РФ утвердил название восьмого района Екатеринбурга

Академический

Михаил Мишустин утвердил название восьмого района Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Он будет называться Академический.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Законодательного собрания Свердловской области присвоить наименование "Академический" району, образованному на территории г. Екатеринбурга Свердловской области", - говорится в тексте документа, размещённого на портале правовой информации.

Фото: портал правовой информации

Напомним, 3 декабря 2019 года депутаты городской думы Екатеринбурга большинством голосов поддержали инициативу мэра Александра Высокинского создать к 2023 году восьмой район. Спустя три недели, 24 декабря, идею о выделении Академического в самостоятельный восьмой район уральской столицы единогласно одобрили депутаты Заксобрания Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
03.11.2020, 17:02 / Общество
После каникул свердловских школьников ждёт дистант
03.11.2020, 16:31 / Культура
Скончался один из авторов мультфильмов про Незнайку Владимир Шафранюк
03.11.2020, 16:15 / Общество
Вице-президенту РАН Ирине Донник присвоено звание "Почётный гражданин Свердловской области"
03.11.2020, 16:13 / Общество
Екатеринбуржец отсудил у ЧОПа более полумиллиона рублей за сгоревшую на стоянке машину
03.11.2020, 15:48 / Общество
Премьер-министр РФ утвердил название восьмого района Екатеринбурга