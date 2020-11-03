Премьер-министр РФ утвердил название восьмого района Екатеринбурга

Михаил Мишустин утвердил название восьмого района Екатеринбурга. Фото: Павел Ворожцов.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении наименования восьмого района Екатеринбурга. Он будет называться Академический.

"В соответствии с Федеральным законом "О наименованиях географических объектов" и на основании предложения Законодательного собрания Свердловской области присвоить наименование "Академический" району, образованному на территории г. Екатеринбурга Свердловской области", - говорится в тексте документа, размещённого на портале правовой информации.

Фото: портал правовой информации

Напомним, 3 декабря 2019 года депутаты городской думы Екатеринбурга большинством голосов поддержали инициативу мэра Александра Высокинского создать к 2023 году восьмой район. Спустя три недели, 24 декабря, идею о выделении Академического в самостоятельный восьмой район уральской столицы единогласно одобрили депутаты Заксобрания Свердловской области.